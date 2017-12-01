- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
Известный украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев озвучил мнение, что никакого объединения псевдореспублик «ЛДНР» и быть не может, информирует replyua.net. В противном случае, Украина может начать разговор о переформировании «Минска-2» и исключении террористических организаций из соглашений.
Так, в ходе интервью порталу «24», Снегирев заявил, что новые главари «Луганской народной республики» кинули главного боевика оккупированного Донецка Александра Захарченко, заявив, что никакого объединения между псевдореспубликами не будет. В частности, по словам военного эксперта, замглавы так называемого «парламента ЛНР» сделал заявление, что не нужно объединять две «республики», ведь «ЛДНР» являются подписантами «Минска-2». Другими словами, объединение между НВФ станет основанием для Украины заявить о денонсации Минского процесса.
Помимо прочего, специалист утверждает, что объединения псевдореспублик также не допустит и находящийся в СИЗО куратор оккупированной Луганской области Александр Ефремов. Снегирев заявил: «Новый руководитель псевдореспублики «ЛНР» Леонид Пасечник не является самостоятельной фигурой, ведь он еще в СБУ представлял интересы клана регионала Ефремова. А сам Ефремов, несмотря на его заключение, отлично сохранил свое влияние и на территориях, которые не находятся под контролем Киева, и на контролируемых Украиной территориях Луганской области, поэтому, он никогда на уступки донецкому клану не пойдет, даже если Кремль захочет этого».
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко
- Командование боевиков "перевоспитывает" недовольных отправкой на передовую
- В течение сегодняшних суток противник придерживался режима тишины (ВИДЕО)
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Украина предлагает отменить результаты выборов в псевдореспубликах от 2 ноября 2014 года
- "На вільній від російських чобіт землі, про вас не забули і добре знають, що ви - українці і вас – тисячі" - ненаписаний лист президента до мешканців окупованого Донбасу
- Статус оккупированного Донбасса: как Кремль может наказать Украину
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук14:03
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Прощай, Ланос! В Украине останавливают производство популярной модели18:48
- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Новогодняя афера: в Карпатах сдают несуществующие домики на праздники18:00
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- Почему не совпадают показания счетчика контролера РЭС и потребителя17:20
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
- Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники16:47
- Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі16:30
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Как вылечить пяточную шпору15:19
- Спасаемся от зубной боли14:56
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Еще три категории больных будут бесплатно получать лекарства
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить