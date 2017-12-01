Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт

01.12.2017 19:02

Известный украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев озвучил мнение, что никакого объединения псевдореспублик «ЛДНР» и быть не может, информирует replyua.net. В противном случае, Украина может начать разговор о переформировании «Минска-2» и исключении террористических организаций из соглашений.



Так, в ходе интервью порталу «24», Снегирев заявил, что новые главари «Луганской народной республики» кинули главного боевика оккупированного Донецка Александра Захарченко, заявив, что никакого объединения между псевдореспубликами не будет. В частности, по словам военного эксперта, замглавы так называемого «парламента ЛНР» сделал заявление, что не нужно объединять две «республики», ведь «ЛДНР» являются подписантами «Минска-2». Другими словами, объединение между НВФ станет основанием для Украины заявить о денонсации Минского процесса.



Помимо прочего, специалист утверждает, что объединения псевдореспублик также не допустит и находящийся в СИЗО куратор оккупированной Луганской области Александр Ефремов. Снегирев заявил: «Новый руководитель псевдореспублики «ЛНР» Леонид Пасечник не является самостоятельной фигурой, ведь он еще в СБУ представлял интересы клана регионала Ефремова. А сам Ефремов, несмотря на его заключение, отлично сохранил свое влияние и на территориях, которые не находятся под контролем Киева, и на контролируемых Украиной территориях Луганской области, поэтому, он никогда на уступки донецкому клану не пойдет, даже если Кремль захочет этого».