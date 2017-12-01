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В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ
01.12.2017 15:38
Штаб АТО комментируя информацию о взятии под контроль ВСУ поселка Верхнеторцкое Донецкой области заявил, что ВСУ улучшили свое положение на Донецком направлении.
Пресс-центр штаба АТО отметил: «Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск».
Кроме того, в штабе добавили: «Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, согласно положениям которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцируются в рамках территорий, определенных этими договоренностями».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ
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