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Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов
Пребывая в Мариуполе, губернатор Донецкой области рассказал о разнице в оценке перспектив разминирования в зоне ведения боевых действий, передает MRPL.CITY.
Руководитель Донецкой ОГА, присутствуя на тактико-специальных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, сообщил о том, что иностранные компании, занимающиеся разминированием, оценили работы в Донецкой области в один миллиард долларов. Он отметил, что иностранцы определили, что работы займут пять лет.
По словам Павла Жебривского, специалисты Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области в лице их руководителя Николая Ильченко значительно снизили прогнозируемый уровень затрат на проведение разминирования до 300 тысяч. Губернатор подчеркнул, что на данный момент в области обезврежено более 90 тысяч взрывоопасных предметов.
По данным пиротехников областного главка ГСЧС, за минувшие сутки уничтожено 44 взрывоопасных предмета на обследованной территории общей площадью 3,22 га. Из них - 21 артиллерийский снаряд, 5 минометных мин, 14 гранат и 4 других опасных предмета. Работы проводились в Мариуполе, Бахмутском, Марьинском и Ясиноватском районах.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, разминирование
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