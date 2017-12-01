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Архив - Донецкая область

Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан

01.12.2017 21:38
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Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан

С сегодняшнего дня ватиканская благотворительная организация начала снабжать топливом жителей сел вблизи Мариуполя, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook акция «Папа для Украины».

С 1 декабря жители населенных пунктов в окрестностях Мариуполя начнут получать благотворительную помощь в виде топливных брикетов. Акция пройдет в селах Бердянское, Сопино, Пионерское, Приморское, Виноградное, Лебединское, Талаковка, Гнутово, Черненково, Пищевик, Павлополь, Орловское, Водяное-1, Кирилловка, Новоселовка, Новоселовка-2, Степановка, Маловодное, Запорожское, Чермалык.

«Этот проект обеспечит теплом 2413 домов. Общее количество людей, которые получат тепло в своих домах - более 7500 человек», - пишут в сообщении.

Помощь оказана в рамках акции «Папа для Украины» совместно с благотворительным фондом «Христианская служба спасения».



Теги: Донбасс, Ватикан, Мариуполь, Папа римский
 
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