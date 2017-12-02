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Боевики "ДНР" испытывают острый кадровый голод
02.12.2017 11:12
По данным группы Информационное Сопротивление, в настоящее время в 1 Армейском корпусе ("армия" пророссийской группировки "ДНР") уровень недоукомплектования боевых подразделений составляет в среднем порядка 50%.
"Проблема частично решается за счет наемников из бывших советских республик, в основном из РФ. Доля личного состава из местного населения не превышает 30% от всего личного состава НВФ, а доля лиц, участвовавших в реальных боях в течение 2015-2016 гг, составляет не более 15%", - отмечают в ИС.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Информационное сопротивление, кадры
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