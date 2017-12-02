Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевиков "ДНР" недокармливают

02.12.2017 09:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевиков "ДНР" недокармливают

Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает, что в передовых подразделениях российских оккупационных войск на Донбассе растет недовольство пищевым обеспечением.

В частности, ГУР сообщает, что в одной из частей т.н. 1-го Армейского корпуса ("армия" пророссийской группировки "ДНР") боевики обвиняют командование в хищении запасов продовольствия и присвоении продовольственных пайков с целью продажи.



Теги: Донбасс, продукты, ДНР, боевики, оккупанты, ГУР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх