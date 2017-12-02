Боевиков "ДНР" недокармливают

02.12.2017 09:43

Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает, что в передовых подразделениях российских оккупационных войск на Донбассе растет недовольство пищевым обеспечением.



В частности, ГУР сообщает, что в одной из частей т.н. 1-го Армейского корпуса ("армия" пророссийской группировки "ДНР") боевики обвиняют командование в хищении запасов продовольствия и присвоении продовольственных пайков с целью продажи.