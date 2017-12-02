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Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
Донецкую область с рабочим визитом посетила делегация Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в сопровождении украинских нардепов. Увиденное шокировало британцев.
В ходе своего визита представители делегации посетили Авдеевку и Бахмут, побывали на Авдеевском коксохимическом заводе, встретились со студентами и преподавателями перемещенных вузов, переселенцами и общественными организациями.
Председатель Многопартийной межпарламентской группы по связям с Украиной, депутат от правящей Консервативной партии Джон Виттингдейл отметил, что самые сильные впечатления получил именно в Авдеевке.
"Мы были на Авдеевском коксохиме, и увидели эффект конфликта на промышленность Донецкой области. Также в Бахмуте мы общались со студентами, преподавателями, переселенцами и увидели собственными глазами. как трудно люди переживают этот конфликт. Больше всего меня поразило в Авдеевке - это люди, которые продолжают работать, несмотря на то, что там происходят постоянные обстрелы", - рассказал он.
Председатель Многопартийной межпарламентской группы по связям с Украиной Джон Виттингдейл заверил в предоставлении поддержкии помощи Донецкой области и Украины.
"Я собираюсь вернуться в Великобританию и ставить вопрос для увеличения оказания помощи для Украины от нашей страны", - подчеркнул он.
"Это не просто замороженный или ограничен конфликт. Происходящее на Донбассе - полноценная горячая война, от которой ежедневно гибнут люди, - подчеркнула нардеп Светлана Залищук, сопровождавшая вместе с коллегой Алексеем Рябчиным в этой поездке представителей Великобритании. - Сотни сюжетов, не заменят того, когда воочию видишь, те риски, с которыми борется наша страна".
В ходе пресс-конференции первый заместитель председателя облгосадминистрации Евгений Вилинский отметил, что такие визиты как сегодня - это красноречивое свидетельство того международной поддержки, которую имеет Украина.
"Во время рабочей встречи мы продемонстрировали нашим гостям планы по развитию территории украинского Донбасса. Сегодня и Донецкая ОГА, и наши партнеры из неправительственных организаций и парламента делают всё для того, чтобы Донецкая область стала образцом, витриной свободной Украины. Мы продемонстрировали преимущества жизни в Украине и именно это станет в ближайшее время самым мощным оружием для того населения, которое проживает на временно оккупированной территории. Я очень благодарен нашим международным партнерам за ту поддержку, которую они нам оказывают, по материальную и моральную помощь в этой войне за независимость и свободу нашей Украины ", - рассказал Евгений Вилинский.
Народные депутаты Украины Алексей Рябчин и Светлана Залищук отметили, что такие визиты в Донецкую очень важны.
"Сотни сюжетов, не заменят того, когда воочию видишь, те риски, с которыми борется наша страна", - отметила Светлана.
Теги: Донбасс, Великобритания, визит, Авдеевка, АТО
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