Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Детей прифронтовой Талаковки учат выживать: смотрите видео

02.12.2017 11:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Детей прифронтовой Талаковки учат выживать: смотрите видео

В общеобразовательной школе №58 прифронтовой Талаковки, что вбилиз Мариуполя, учатся около 800 детей. Учебное заведение работает фактически на линии разграничения, так что дети в этой школе знают слишком много такого, чего не знают дети других городов Украины.

"Они знают, что такое мина-лепесток. Они знают, как выглядит не разорвавшийся снаряд. Они знают, как погиб тракторист, который рискнул вспахать поле, по которому уже прошли саперы, отмечает мобильная пресс-группа ОТГ "Донецк" на приазовском направлении. - Они знают, что такое "нельзя трогать незнакомый предмет". Они знают, как быстро и организованно уйти в укрытие посреди урока. Они знают, как звенят стекла от близких разрывов. Они знают, что такое "военные приехали" и различают военных из строевых частей и военных с военно-гражданской администрации".

На днях сотрудники Объединенного центра гражданской военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины в г.Мариуполь (т.н. "симики"), офицеры Елена Иванова и Виктория Винтоняк провели для ребят урок на тему "Как вести себя с взрывоопасными предметами".

И это был не первый такой урок. Этому их уже учил "русский мир".

Репортаж об этом отсняло Военное ТВ Украины.



Теги: Донбасс, война, дети, Талаковка, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх