Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет

02.12.2017 20:52

История 11-летнего Олега Афанасьева из села Гнутово (подчиненному пгт Талаковка, входящему в Кальмиусский район Мариуполя, Донецкая обл.) потрясла мир.



В сюжете ТК "Донбасс" отмечается, что полнометражная лента датского режиссера "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) стала победителем международного фестиваля документальных фильмов IDFA в Амстердаме. Картина выиграла приз в 10 тыс. евро. Главный герой, пятиклассник Олег Афанасьев, рассказал, как проходили съемки и почему именно его утвердили на эту роль.



"Когда стреляют, мне очень тебя не хватает. Пока, мама", –-эта сцена на могиле матери в Талаковке была для Олега самой сложной. С остальными эпизодами он справился легко. Ведь играл самого себя.



"Когда меня привезли на съемочную площадку, я так боялся. Первый раз меня снимают на камеру, говорят мне что-то. Было страшно... Мне понравилось, когда мы с Костей, моим другом, костер палили возле речки. И купались мы там", – рассказал главный герой фильма.



Лента рассказывает историю одиннадцатилетнего мальчика, который живет в прифронтовом селе Гнутово. Ребенок ощутил на себе все ужасы войны.



Бабушка Олега - Александра Рябичкина - вспоминает: режиссер долго искал актера на главную роль. "Он задавал детям один и тот же вопрос и смотрел реакцию детей, как они отвечали. И то, как ответил Олег, ему очень понравилось. Олежка сказал, что когда начинают стрелять, у меня как-будто кто-то берет мое сердце, зажимает в кулак и начинает его из меня вытягивать", – вспоминает Александра Рябичкина.



Военные действия заставили детей Донбасса повзрослеть намного раньше. Именно об этом фильм "Удаленный лай собак".



"Сейчас нет игр с солдатиками, танчиками. Как-то это всё ушло. Потому что эту реальную картинку видно вживую. И я думаю, у каждого ребенка остается отпечаток в жизни, что это плохо. Поэтому эти игрушки уже ушли", – считает голова поселкового совета Талаковки Вячеслав Салгалов.



Фильм показали в талаковской школе, где учится Олег. В зале и дети, и взрослые. Зрители поздравили мальчика и его бабушку с кинодебютом.



"У него очень хорошая актерская игра. Он, когда снимался в фильме, как будто не видел камеру. И он ходил, у него так все хорошо получалось, как у настоящих актеров", – оценил работу одноклассник Олега Дмитрий Проценко.



Олег еще не знает, станет ли профессиональным актером. Сейчас он, как и все мы, мечтает только о мире.