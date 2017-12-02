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Донетчину накрыло обстрелами и взрывами. Луганщине повезло
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), в Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного случая нарушения режима прекращения огня за отчетный период. А вот Донетчине досталось.
В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом меньше взрывов (около 100), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 110 взрывов).
Так, вечером 29 и в ночь на 30 ноября камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой последовательности: 17 снарядов, пролетавших с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 11 снарядов с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 снаряд с востока на запад, 5 взрывов неопределенного происхождения и 1 снаряд с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.
Вечером 29 ноября камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала 5 снарядов с запада на восток, 7 снарядов с востока на запад и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 5–8 км к северу.
Днем 30 ноября, находясь на железнодорожной станции подконтрольного "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении более 5 часов, члены патруля Миссии слышали 2 взрыва неопределенного происхождения, а также практически 100 очередей и выстрелов из стрелкового оружия — все на расстоянии от 1 до 7 км к западу и северу.
Вечером 29 и ночью 30 ноября в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо‑востоку от Донецка) наблюдатели слышали около 70 взрывов неопределенного происхождения, а также огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–5 км к юго‑востоку и югу. Кроме того, команда СММ слышала 24 взрыва, оцененных как огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) в 4–5 км к северо‑востоку.
Теги: Донбасс, отчет, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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