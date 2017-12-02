Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту

02.12.2017 15:44

Очільник Авдіївьскої військово-цивільної адміністрації Павло Малихін повідомив, що окупанти стріляють по місту.



"Вулиця Спортивна 1г. Пряме влучення міни... Будинок зруйновано, жертв нема. Терористичні формування після довгої паузи знову стріляють по місту", - повідомляє Малихін на своїй сторінці у Фейсбуці.