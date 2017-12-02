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Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту
02.12.2017 15:44
Очільник Авдіївьскої військово-цивільної адміністрації Павло Малихін повідомив, що окупанти стріляють по місту.
"Вулиця Спортивна 1г. Пряме влучення міни... Будинок зруйновано, жертв нема. Терористичні формування після довгої паузи знову стріляють по місту", - повідомляє Малихін на своїй сторінці у Фейсбуці.
Теги: Донбасс, Авдеевка, терроризм, обстрелы
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