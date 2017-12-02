Як вижити на КПВВ взимку

02.12.2017 12:11

Представники Благодійного Фонду "Право на захист" склали перелік порад подорожуючим, як допоможуть більш комфортно та безпечно перетнути КПВВ взимку.



Наводимо ці поради, що надруковані на сайті БФ "Право на захист":



ПРОГНОЗ ПОГОДИ



Вирушаючи у подорож, радимо перевірити прогноз погоди у тому населеному пункті, куди ви прямуєте, а також у населеному пункті поблизу КПВВ, через який ви плануєте перетинати лінію зіткнення. Так, для подорожуючих через КПВВ "Новотроїцьке" ми радимо перевірити проноз погоди у Волновасі, а через КПВВ "Майорське" – у Горлівці або Бахмуті. Практика доводить, що іноді погода буває дуже різною, і на КПВВ особи, які подорожують, не маючи відповідного одягу або парасольки можуть потрапити у дуже некомфортне становище.



ТЕПЛИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ



Ця порада особливо актуальна для тих, хто перетинає КПВВ у пішохідному коридорі, тобто як пішохід. Як відомо, найбільше часу при такому типу перетину КПВВ витрачається саме на очікування – перевірки документів або приїзду автобусу. Зважаючи на холодний період та можливі несприятливі погодні умови, ми рекомендуємо одягати теплий верхній одяг (бажано непромокаючий) та взувати тепле взуття на товстій підошві (що захистить вас також від бруду на доріжках). Ми радимо взувати взуття із надійними протекторами на підошві, яке вбереже вас від ожеледиці. На жаль, здебільшого місця висадки пасажирів з автобусів та доріжки для пішоходів не чистяться у разі обледеніння, і тому вони можуть бути особливо небезпечними для літніх людей.



НЕПРОМОКАЮЧИЙ ОДЯГ, ПАРАСОЛЬКИ АБО НАКИДКИ-ДОЩОВИКИ



Саме зараз такий період, коли погода буває дуже мінливою, і вранішній туман може перетворитися на дощ. Тому ми наполегливо радимо кожному подорожуючому мати при собі поліетиленову накидку-дощовик, яка не займе багато місця у вашій ручній поклажі, проте вбереже від промокання у разі настання дощу.



ЗАПАС ЇЖІ



Перетин КПВВ – дуже часто справа непередбачувана і повна різних ризиків. Вирушаючи із свого будинку у бік КПВВ, люди, на жаль, не мають впевненості, коли саме вони приїдуть до місця призначення і чи станеться це тієї ж доби. Тому ми радимо подорожуючим мати із собою певний запас їжі, достатній на період подорожі (бажано, щоб такий запас перевищував звичайні потреби подорожуючого у їжі, тоді він може стати у нагоді у разі, коли не вдасться перетнути КПВВ впродовж 1 дня).

Останнім часом ми фіксуємо повідомлення, де люди скаржаться на дуже довгий час очікування для перетину пропускних пунктів на підконтрольній території поблизу Микитівки (Горлівки) та Олександрівки (Донецьк). Тому ця порада є особливо актуальною для тих, хто планує перетинати лінію зіткнення через зазначені пропускні пункти.



ВЛАСНА КРУЖКА (ідеально – термокружка).



Поблизу всіх українських КПВВ функціонують намети Державної служби із надзвичайних ситуацій (ДСНС), де можна перепочити, зігрітися та випити гарячого чаю. На жаль, не завжди намети ДСНС мають достатньо пакетиків чаю або одноразових стаканчиків. Тому, ми радимо мати при собі свою особисту кружку – так ви гарантовано зможете випити зігріваючий напій, оскільки ви не будете залежати від наявності стаканчиків.

! На деяких КПВВ співробітники ДСНС повідомили про брак чаю та стаканчиків. Тому БФ "Право на захист" звертається до гуманітарних організацій та усіх небайдужих надати у разі можливості таку допомогу до наметів ДСНС.



ЛІХТАРИК



Оскільки зараз КПВВ працюють до 17.00, а сутеніти починає вже після 15-ої години, то є ризик, що перетинати КПВВ доведеться у пітьмі. Як раніше повідомляв БФ "Право на захист", коридори для очікування та руху пішоходів у темний час доби не освітлюються з питань безпеки. Це, так само, створює небезпеку під час перетину КПВВ у сутінках – можна послизнутися на кризі, наступити на каміння або перечепитися через бетонні блоки, що у певних місцях загороджують прохід.



ЛІКИ



Якщо ви – особа похилого віку або маєте хронічні захворювання, обов’язково майте при собі на час подорожі запас необхідних вам ліків. Ця порада особливо актуальна для гіпертоніків та тих осіб, як супроводжують маленьких дітей.



ЯКЩО ВИ ЗМЕРЗЛИ



В такому випадку ви можете звернутися до намету ДСНС, де ви можете зігрітися, перепочити та випити гарячий напій. Ці намети – синього кольору, зазвичай знаходяться лише поблизу одного боків українських КПВВ. З настанням холодного періоду року там працюють повітряні пушки, тому там ви гарантовано зможете зігрітися.



Також зігрітися можна у модулях гуманітарних організацій, які здійснюють свою роботу на українських КПВВ. Так, на КПВВ "Майорське", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" допомагають зігрітися у модулях Première Urgence Internationale, а на КПВВ "Станиця Луганська" – у модулі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.



ЯКЩО НА КПВВ ВАМ АБО ОСОБАМ ПОРУЧ СТАЛО ЗЛЕ



Якщо комусь стало зле з боку в’їзду на КПВВ, обов’язково сповістить про це співробітників Державної прикордонної служби України (ДПСУ), які знаходяться біля шлагбаума. Вони, використовуючи засоби зв’язку, оперативно викличуть медиків.



Також можна самостійно звернутися до намету ДСНС, де співробітники дадуть вам можливість перепочити, а в той час викличуть бригаду медиків. А на КВВВ "Гнутове", "Майорське" та "Станиця Луганська" у наметах ДСНС постійно чергують фельдшери, які також зможуть надати першу допомогу.

Також можна звернутися до найближчих модулів Première Urgence Internationale та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, в яких чергують медики та наявні необхідні для надання першої допомоги медикаменти.



Головне, не затягувати із запитом на медичну допомогу: потрібно повідомити співробітникам КПВВ та оточуючим вас у черзі людям про погіршення самопочуття та відвідати модуль медиків якомога швидше.



ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ



Безумовно, перетин КПВВ справа не з легких, яка супроводжуються багатьма непростими випробуваннями та конфліктними ситуаціями. І як-то кажуть, нерви не витримують… БФ "Право на захист" закликає усіх подорожуючих поводитися один з одним ввічливо та толерантно, надаючи необхідну підтримку тим, хто її потребує. Якщо ви можете, будь ласка, допоможіть людям похилого віку донести їхній багаж до або з автобусу, підтримайте їх на слизьких доріжках. Доброзичливість та взаємодопомога обов’язково зроблять вашу подорож якщо не простіше, то хоча б більш емоційно комфортною.

У разі виникнення конфліктів або спірних ситуацій БФ "Право на захист" радить звертатися до працівників Прикордонної та Фіскальної служб, які вирішать її відповідно до законодавства України та внутрішніх інструкцій.



Про решту складнощів під час перетину КПВВ ви можете повідомляти безпосередньо БФ "Право на захист" за телефонами інформаційної лінії:



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