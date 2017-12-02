Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

К Марьинке прилетело 10 мин

02.12.2017 14:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
К Марьинке прилетело 10 мин

За прошедшие сутки на Донецком направлении российско-оккупационные войска 9 раз открывали прицельный огонь в сторону позиций сил АТО.

В частности, прилет 10 мин 82-го калибра зафиксирован в районе Марьинки, где сегодня обнаружили "раны" на жилых домах.

Кроме этого, по этим же позициям, а также вблизи Каменки, Водяного, Березового и Невельского, состоялись одиночные вражеские обстрелы с использованием стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

"Каждый раз украинские военные жестко отвечали оккупантам из ручных гранатометов и штатного стрелкового оружия", - сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Напомним, что силы АТО вчера понесли потери в результате подрыва у Верхнеторецкого и смертельного ранения у Троицкого.

Уже опубликована карта из зоны АТО, отображающая обстановку за минувшие сутки.



Теги: Донбасс, Марьинка, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх