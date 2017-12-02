Клон-аккаунт спикера АТО ликвидирован

02.12.2017 07:11

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что удалось разобраться с созданным российско-оккупационными войсками клоном аккаунта личной страницы представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Фейсбук.



"От его имени оккупанты распространяют информацию, не соответствующую действительности о ходе проведения АТО. Достоверная информация размещается на официальной странице пресс-центра штаба АТО ( https://www.facebook.com/ato.news ) и сайте Министерства обороны Украины ( http://www.mil.gov.ua ). Призываем общественность не поддаваться на провокации противника", - написал вчера вечером штаб.



А позже появилось такое сообщение: "Спасибо сознательной общественности за активные действия - совместными усилиями мы заблокировали и удалили клон-аккаунт".