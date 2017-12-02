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На Донбассе "открыли" спасительные "окна тишины"
По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, команды Миссии продолжают способствовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ и технического обслуживания на объектах жизнеобеспечения на Донбассе.
Так, за период с 13 по 26 ноября наблюдатели способствовали организации 46 "окон тишины" и осуществляли соответствующий мониторинг, благодаря чему удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на 16 объектах инфраструктуры с обеих сторон линии соприкосновения. Речь, в частности, о шламонакопителе фенольного завода возле Железного.
В Луганской области были организованы 2 дополнительных "окна тишины" для того, чтобы обеспечить перевозку останков погибших военнослужащих около Новотошковского и Сентяновки с последующей их передачей через мост в Счастье в подконтрольные правительству районы.
Напомним, что СММ ОБСЕ рассказала о размещении тяжелого вооружения в зоне АТО, а также о том, что мины и боевики срывают работу Миссии на Донбассе.
Теги: Донбасс, ремонт, тела, СММ ОБСЕ, режим тишины
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