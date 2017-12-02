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Архив - Донецкая область

На Донетчине произошло масштабное ДТП с пострадавшими

02.12.2017 10:19
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На Донетчине произошло масштабное ДТП с пострадавшими

На трассе Мангуш - Никольское (подконтрольная часть Донецкой области) произошло столкновение трех автомобилей. 4 человека госпитализированы, на месте работают спасатели и правоохранители.

Предварительно установлено, что автомобиль Фольцваген-Кадди, совершая обгон грузовика, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Газель, который съехал с дороги и перевернулся. Нарушитель продолжил движение и совершил еще одно ДТП, столкнувшись с ВАЗом. 4 участника ДТП направлены в больницу.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Мангушского отделения полиции и спасатели государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.



Теги: Донбасс, полиция, ДТП, пострадавшие
 
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