На Светлодарской дуге была очень жаркая ночь

02.12.2017 15:10

Известный волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, сообщил о том, что оккупанты этой ночью попали под раздачу.



"Сегодня ночь на Светлодарской дуге была очень жаркая. Очень. Неизвестная "Третья сила" раздавала и выписывала обдроченцам "люлей". Чётко в ответ, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке. - И хорошо раздавала хочу вам сказать. Градус и калибр "люлей" был высокий и очень высокий. Ответка доставлялась на гусеничном ходу".



При этом волонтер отмечает, что "никаких нарушений, ибо была за что".