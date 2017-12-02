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На Светлодарской дуге была очень жаркая ночь
02.12.2017 15:10
Известный волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, сообщил о том, что оккупанты этой ночью попали под раздачу.
"Сегодня ночь на Светлодарской дуге была очень жаркая. Очень. Неизвестная "Третья сила" раздавала и выписывала обдроченцам "люлей". Чётко в ответ, - пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке. - И хорошо раздавала хочу вам сказать. Градус и калибр "люлей" был высокий и очень высокий. Ответка доставлялась на гусеничном ходу".
При этом волонтер отмечает, что "никаких нарушений, ибо была за что".
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
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