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Некомплект: в ОРДО боевики одной из бригад просят добавить вояк
02.12.2017 18:40
В "отдельной артиллерийской бригаде "Кальмиус" т.н. 1-го Армейского корпуса пророссийской группировки "ДНР" фиксируется значительный некомплект водителей, вплоть до некомплекта (порядка 25%) в реактивном дивизионе (РСЗО БМ-21 "Град") в составе бригады.
Об этом сообщает группаИнформационное Сопротивление, подчеркивая, что "командование "бригады" неоднократно обращалось к командованию "армейского корпуса" с просьбой принять меры для доукомплектования подразделений, однако на данный момент реакция высшего командования не наблюдается"
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Информационное сопротивление, ОРДО
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