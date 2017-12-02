Некомплект: в ОРДО боевики одной из бригад просят добавить вояк

02.12.2017 18:40

В "отдельной артиллерийской бригаде "Кальмиус" т.н. 1-го Армейского корпуса пророссийской группировки "ДНР" фиксируется значительный некомплект водителей, вплоть до некомплекта (порядка 25%) в реактивном дивизионе (РСЗО БМ-21 "Град") в составе бригады.



Об этом сообщает группаИнформационное Сопротивление, подчеркивая, что "командование "бригады" неоднократно обращалось к командованию "армейского корпуса" с просьбой принять меры для доукомплектования подразделений, однако на данный момент реакция высшего командования не наблюдается"