Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Некомплект: в ОРДО боевики одной из бригад просят добавить вояк

02.12.2017 18:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Некомплект: в ОРДО боевики одной из бригад просят добавить вояк

В "отдельной артиллерийской бригаде "Кальмиус" т.н. 1-го Армейского корпуса пророссийской группировки "ДНР" фиксируется значительный некомплект водителей, вплоть до некомплекта (порядка 25%) в реактивном дивизионе (РСЗО БМ-21 "Град") в составе бригады.

Об этом сообщает группаИнформационное Сопротивление, подчеркивая, что "командование "бригады" неоднократно обращалось к командованию "армейского корпуса" с просьбой принять меры для доукомплектования подразделений, однако на данный момент реакция высшего командования не наблюдается"



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Информационное сопротивление, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх