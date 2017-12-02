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Оккупанты не дают обогреть жителей Марьинки и Красногоровки
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявили, что промедление с предоставлением гарантий безопасности со стороны ОРДО обостряет гуманитарную ситуацию в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.
"Неотложных ремонтно-восстановительных работ требуют газопроводы-отводы к газораспределительной станции, вблизи Марьинки и Красногоровки. Эти населенные пункты уже более трех лет остаются без газоснабжения, а это, в общем, 26000 человек, 13 газовых котельных, 6 школ и 5 детских дошкольных учреждений. Остановлена работа почти всех ближайших предприятий, на которых работало большинство местных жителей: "Красногоровский огнеупорный завод", молочный завод "Лактис", "Марьинского хлебозавод" и другие", - сообщает украинская сторона СЦКК.
Отмечается, что украинская сторона СЦКК в кратчайшие сроки обеспечивает получение гарантий безопасности со стороны ВСУ по заявкам при проведении запланированных ремонтно-восстановительных работ, в то время, как со стороны НВФ ОРДО ни разу гарантий безопасности не предоставлялись.
"Неконструктивная позиция российской стороны СЦКК и затягивание предоставления гарантий безопасности по вине ОРДО приводит к невозможности подключения газопровода к газораспределительной станции, чтобы обеспечить местное население бытовым газом и отоплением в зимний период. Это обостряет гуманитарную ситуацию в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что таким образом главари ОРДО в очередной раз подтверждают свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, пренебрежение минскими договоренностями, стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта, незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности региона, а также восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса.
Теги: Донбасс, Марьинка, газ, Красногоровка, СЦКК, ОРДО
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