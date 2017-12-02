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Архив - Донецкая область

Опубликована карта из зоны АТО: ситуация обострилась

02.12.2017 14:21
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Опубликована карта из зоны АТО: ситуация обострилась

В течение первых суток зимы в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано существенное увеличение количества выпущенных российско-оккупационными войсками снарядов по позициям сил АТО.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины, где также опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток.

Напомним, что 1 декабря по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранения, сообщал пресс-центр штаба АТО.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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