Опубликована карта из зоны АТО: ситуация обострилась

02.12.2017 14:21

В течение первых суток зимы в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано существенное увеличение количества выпущенных российско-оккупационными войсками снарядов по позициям сил АТО.



Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины, где также опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток.

Напомним, что 1 декабря по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранения, сообщал пресс-центр штаба АТО.