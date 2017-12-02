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Сегодня утром КПВВ "Гнутово" перегружен
02.12.2017 09:05
Предствители Госпогранслужбы Украины сообщили о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на Донетчине, на сегодня, 2 декабря.
По данным ГПСУ, утром у КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" - 30/70; "Марьинка" - 40/100; "Новотроицкое" - 5/5; "Гнутово" - 70/110.
Напомним, что 1 декабря в КПВВ было оформлено более 33 тыс. человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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