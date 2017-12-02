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Архив - Донецкая область

Сквозь КПВВ на линии разграничения прорвались 33 тысячи человек

02.12.2017 08:43
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Сквозь КПВВ на линии разграничения прорвались 33 тысячи человек

Предствители Госпогранслужбы Украины сообщили статистику пересечения линии разграничения в зоне АТО на Донбассе за первый день зимы.

Отмечается, что 1 декабря в КПВВ было оформлено более 33 000 человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

"Майорск" - 7420 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 8605 человек и 1650 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5580 человек и 1080 транспортных средств;

"Гнутово" - 3550 человек и 860 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7918 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, ГПСУ
 
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