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Славянские копы поймали больше 50 боевиков
С начала года полицейский Славянского отдела полиции разоблачили 52 человека, которые некогда служили в незаконных вооруженных формированиях. Задержанные - жители Славянска, Лимана, Макеевки, Донецка в возрасте от 20 до 69 лет. Среди них - одна женщина.
Как отмечает сайт полиции Донетчины, задержанные долгое время скрывались за границей или в других областях, меняли внешность и "отрекались" от родни, однако все эти методы конспирации были напрасными. Полицейские собрали достаточную доказательную базу их причастности к НВФ.
Так, бывший боевик из Донецка был задержан когда приехал в Славянск получать украинское образование. Дончанин 1997 года рождения успел послужить в ряде подразделений боевиков, таких, как "Восток", "Сомали" и "Б2". В конце концов, пришел к выводу, что служить террористам не выгодно, и пришло время получить образование и устраиваться на работу. Ранее он учился в техникуме Донецка, но решил получить законное образование, выехал на подконтрольную территорию, и впоследствии был задержан правоохранителями.
Еще одного экс-боевика полицейские задержали после трех лет укрытия за рубежом. Во время оккупации Славянска он активно помогал захватчикам "закрепиться": рыл окопы, крыл блиндажи. Кроме этого, имея в распоряжении коммунальную технику: тракторы и экскаваторы, рыл могилы для "однополчан".
Также среди задержанных - 45-летний житель Николаевки Славянского района, который в 2014 году находясь в составе НВФ "ДНР", был личным водителем ряда главарей "третьего звена" и перевозил оружие на фортификационные сооружения боевиков.
46-летний житель Славянска во время оккупации города ремонтировал на собственной СТО транспорт боевиков. Уверяет, что помогал оккупантам бесплатно А когда "автопарк" захватчиков пополнился (большинство автотранспорта было похищено у местного населения), он стал оказывать услуги по техническому обслуживанию.
Данные о разыскиваемых работников всех звеньев террористической организации от рядового сотрудника до "министра" собраны на сайте "Стоптероризм" (stop-terror.com.ua). Это удобный ресурс, который позволяет каждому пользователю добавлять информацию о лицах, причастных к оккупации.
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, боевики, оккупанты
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