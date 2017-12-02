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Стреляли по силам АТО, а попали по мирным: в СЦКК рассказали об обстрелах Авдеевки и Верхеторецкого

02.12.2017 19:53
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Стреляли по силам АТО, а попали по мирным: в СЦКК рассказали об обстрелах Авдеевки и Верхеторецкого

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила свои данные касательно сегодняшних обстрелов мирного населения Авдеевки и Верхнеторецкого.

"2-го декабря около 14:00 часов во время обстрела позиций подразделений АТО, под огонь станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ ОРДО попали не только позиции ВС Украины, но и жилые дома населенного пункта Авдеевка, - отмечается в сообщении. - Вследствие попаданий повреждено жилой дом по улице Спортивная, 1-г. На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Подробности уточняются".

Также украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня же, около 12:00, во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Верхнеторецкое, под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта.

"В результате обстрела, у жилого дома по улице Первомайская, 34 была ранена женщина. Пострадавшую доставили в Торецкую городскую больницу. На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Подробности уточняются", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивается, что такие действия НВФ ОРДО подвергают опасности жизнь и здоровье гражданского населения, не способствуют соблюдению режима прекращения огня и создают риски дальнейшего обострения конфликта.

При этом отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины неуклонно соблюдают режим прекращения огня во время "школьного" перемирие и не поддаются на провокации противника.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, СЦКК, Верхнеторецкое
 
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