Стреляли по силам АТО, а попали по мирным: в СЦКК рассказали об обстрелах Авдеевки и Верхеторецкого

02.12.2017 19:53

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила свои данные касательно сегодняшних обстрелов мирного населения Авдеевки и Верхнеторецкого.



"2-го декабря около 14:00 часов во время обстрела позиций подразделений АТО, под огонь станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ ОРДО попали не только позиции ВС Украины, но и жилые дома населенного пункта Авдеевка, - отмечается в сообщении. - Вследствие попаданий повреждено жилой дом по улице Спортивная, 1-г. На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Подробности уточняются".



Также украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня же, около 12:00, во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Верхнеторецкое, под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта.



"В результате обстрела, у жилого дома по улице Первомайская, 34 была ранена женщина. Пострадавшую доставили в Торецкую городскую больницу. На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Подробности уточняются", - отмечается в сообщении.



Украинская сторона СЦКК подчеркивается, что такие действия НВФ ОРДО подвергают опасности жизнь и здоровье гражданского населения, не способствуют соблюдению режима прекращения огня и создают риски дальнейшего обострения конфликта.



При этом отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины неуклонно соблюдают режим прекращения огня во время "школьного" перемирие и не поддаются на провокации противника.