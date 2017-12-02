Телекоммуникацинный захват в Донецке: предъявлены обвинения

02.12.2017 19:13

Полиция Донетчины привлекает к уголовной ответственности группу мужчин, которые в 2016 году совершили вооруженное разбойное нападение на предприятие в Донецке и завладели ценным оборудованием стоимостью в десятки миллионов гривен. Установлено, что к преступлению причастны должностные лица "министерства связи" пророссийской группировки "ДНР".



В начале 2017 года в Главное управления Нацполиции в Донецкой области поступила информация о том, что 28 декабря 2016-го боевики "ДНР" с автоматическим оружием проникли в здание телекоммуникационной компании в Ленинском районе Донецка, откуда незаконно изъяли и вывезли техническое оборудование.



Фактически предприятие связи, которое в то время работало согласно украинскому законодательству, было захвачено, в результате чего ряд работников была вынужден покинуть место работы и уехать из города.



Имея опыт документирования преступлений без доступа на место событий, сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области и следователи Торецкого отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели расследование дистанционно.



Мероприятия охватили три области Украины. Совместно с киевскими и харьковскими коллегами правоохранители разыскали и опросили свидетелей разбойного нападения и почти по минутам восстановили картину преступления.



Полицейские установили трех человек, двое из которых к тому времени занимали руководящие должности в "министерстве связи" фейковых республики. Сейчас собраны все необходимые доказательства и доказана вина злоумышленников для дальнейшего привлечения их к ответственности.



30 ноября злоумышленникам было заочно объявлено о подозрении по ч.3 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Ответственность неотвратима: в случае задержания (а оно – лишь вопрос времени) подозреваемых ожидает суд и наказание, сообщает сайт полиции Донетчины.