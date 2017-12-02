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Украинская сторона СЦКК: ОРДО мешает спасать Травневое и Гладосово
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) информирует, что разрешения и возможность доставки гуманитарных грузов и проведения других работ в населенные пункты Травневое и Гладосово международным гуманитарным организациям со стороны подразделений ВС Украины были предоставлены своевременно.
"Но в связи с минной опасностью, проезд по дороге на автомобилях в направлении вышеупомянутых населенных пунктов представляет смертельную опасность, - отмечается в сообщении. - Вопреки "официальным" заявлениям руководителей ОРДО о готовности к проведению разминирования участка дороги Гольмовское-Травневое, Украинской стороне СЦКК и СММ ОБСЕ были предоставлены письменные гарантии со стороны ОРДО на другие работы, а именно, на проведение инженерной разведки (выявление и маркировки взрывоопасных предметов) вышеназванных участков".
По мнению украинской стороны СЦКК, такие действия ОРДО направлены не на содействие проведению гуманитарной миссии в населенных пунктах Травенвое и Гладосово, а на надуманное перекладывание ответственности на ВС Украины за их срыв.
"Пренебрежение нормами международного гуманитарного права со стороны ОРДО в очередной раз ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения", - отмечается в сообщении, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, СЦКК, СММ ОБСЕ, ОРДО
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