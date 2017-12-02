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Архив - Донецкая область

В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов

02.12.2017 19:33
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В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила подробности обстрела жилых кварталов Марьинки.

"1 декабря около 19.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Марьинка (Донецкая область), под огонь противника попали жилые кварталы этого населенного пункта, - отмечается в сообщении. - Дома местных жителей были обстреляны НВФ ОРДО иззапрещенного минского договоренностями вооружения - минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

По данным украинской стороны СЦКК, боеприпасы попали в район жилых домов по улицам Шевченко и Октябрьской. Вследствие обстрелов повреждено 11 жилых домов. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, минометы, СЦКК
 
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