В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов

02.12.2017 19:33

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила подробности обстрела жилых кварталов Марьинки.



"1 декабря около 19.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Марьинка (Донецкая область), под огонь противника попали жилые кварталы этого населенного пункта, - отмечается в сообщении. - Дома местных жителей были обстреляны НВФ ОРДО иззапрещенного минского договоренностями вооружения - минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".



По данным украинской стороны СЦКК, боеприпасы попали в район жилых домов по улицам Шевченко и Октябрьской. Вследствие обстрелов повреждено 11 жилых домов. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.