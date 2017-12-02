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В месте развода сил и средств на Донетчине открыли стрельбу
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), у н.п. Петровское на Донетчине был открыт огонь.
В отчете отмечается, что СММ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.
Так, 30 ноября, находясь в подконтрольном "ДНР" Петровском, члены патруля СММ слышали очередь и 53 выстрела из стрелкового оружия в 2–3 км к юго‑юго‑западу (по оценке, в пределах участка разведения), а также 5 очередей из стрелкового оружия в 1,5 км к юго‑юго‑востоку (по оценке, за пределами участка разведения).
В тот же день, осуществляя мониторинг на участках разведения в районах подконтрольных правительству населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, наблюдатели отметили там спокойную обстановку.
Теги: Донбасс, стрельба, ДНР, СММ ОБСЕ
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