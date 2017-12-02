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Архив - Донецкая область

В ОРДО через КПВВ прошло более 90 тысяч тонн "гуманитарки"

02.12.2017 09:28
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В ОРДО через КПВВ прошло более 90 тысяч тонн "гуманитарки"

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в ОРДО (отдельные районы Донецкой области – временно неподконтрольная территория) последовали 2 автомобиля с гуманитарным грузом.

Продуктовые и гигиенические наборы общим весом свыше 93 тонны были предоставлены религиозной организации "Миссия Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи", сообщает Госпогранслужба Украины.



Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Новотроицкое, КПВВ, ОРДО
 
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