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Архив - Донецкая область

В ОРДО крадут местных жителей

02.12.2017 08:13
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В ОРДО крадут местных жителей

Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает, что на оккупированной территории Донбасса продолжается совершение преступлений российскими военнослужащими против гражданского населения.

"Так, 29 ноября в Шахтерске группой вооруженных российских военнослужащих был похищен местный житель", - отмечает ГУР.

Напомним, что, по данным украинской стороны, на оккупированной территории Донбасса находятся тысячи кадровых военных ВС РФ, а также российские наемники.



Теги: Донбасс, Шахтерск, военнослужащий, оккупанты, ГУР, ОРДО
 
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