В ОРДО крадут местных жителей

02.12.2017 08:13

Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает, что на оккупированной территории Донбасса продолжается совершение преступлений российскими военнослужащими против гражданского населения.



"Так, 29 ноября в Шахтерске группой вооруженных российских военнослужащих был похищен местный житель", - отмечает ГУР.



Напомним, что, по данным украинской стороны, на оккупированной территории Донбасса находятся тысячи кадровых военных ВС РФ, а также российские наемники.