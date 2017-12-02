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В ОРДО признали крах углепрома

02.12.2017 17:16
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В ОРДО признали крах углепрома

Т.н. "министерство угля и энергетики ДНР" подготовило отчет по результатам своей работы за 2017 год. Даже эти весьма "прилизанные" данные – печальные.

Как сообщает группа Информационное Сопротивление, среди проблемных вопросов угледобывающей сферы отмечаются отсутствие внешнеэкономических контактов и реализации угольной продукции, неукомплектованность квалифицированными работниками угледобывающих предприятий, а также высокая степень (более 80%) износа основных фондов на фоне недостатка собственных оборотных средств для модернизации.



Теги: Донбасс, уголь, ДНР, шахты, ОРДО
 
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