В ОРДО признали крах углепрома

02.12.2017 17:16

Т.н. "министерство угля и энергетики ДНР" подготовило отчет по результатам своей работы за 2017 год. Даже эти весьма "прилизанные" данные – печальные.



Как сообщает группа Информационное Сопротивление, среди проблемных вопросов угледобывающей сферы отмечаются отсутствие внешнеэкономических контактов и реализации угольной продукции, неукомплектованность квалифицированными работниками угледобывающих предприятий, а также высокая степень (более 80%) износа основных фондов на фоне недостатка собственных оборотных средств для модернизации.