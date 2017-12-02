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Во время обстрела Авдеевки в попавшем под удар доме находились пожилые супруги
Согласно данным Покровского отдела полиции Донецкой области, обстрел Авдеевки произошел сегодня, 2 декабря, около трех часов дня. В результате снарядом была повреждена крыша тамбурного помещения частного домовладения, расположенного по ул. Спортивной
Пожилые супруги, которым принадлежит жилище, находились в этот момент в доме. К счастью, они не пострадали.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Авдеевского отделения полиции (относится к Покровскому отделу полиции), которые документируют последствия обстрела. Также они обходят другие дома и выясняют, есть ли другие повреждения, и какая помощь нужна горожанам.
Данный факт будет квалифицировано по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее об обстреле Авдеевки сообщил председатель военно-гражданской администрации этого прифронтового города Павел Малыхин.
Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция, обстрел
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