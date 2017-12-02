ВПЛ обещают долгосрочные программы

02.12.2017 13:52

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко признал, что проблема с предоставлением жилья переселенцам сейчас стоит очень остро.



"Позиция нашего правительства заключается в том, что мы все-таки будем, я думаю, постепенно переходить к долгосрочным программам, и в частности жилищная проблема переселенцев стоит перед нами очень остро. И мы будем на это реагировать", - отметил вице-премьер.



Также, он подчеркнул, что не считает строительство городков для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) решением данной проблемы, поскольку жилье в них в основном не предназначено для длительного проживания.