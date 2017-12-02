- Хуг шокировал данными с Донбасса17:45
- Жебривский пояснил ситуацию с Гладосово и Травневым17:27
- В ОРДО признали крах углепрома17:16
- В ОРДО рассказали о переселенцах17:04
- Во время обстрела Авдеевки в попавшем под удар доме находились пожилые супруги16:50
- Американец Алекс воюет на Донбассе против российских оккупантов16:35
- Появились новые "минные данные" из зоны АТО от СММ ОБСЕ16:29
- Сквозь блокпост в Покровске пытались провезти гранаты16:14
- В ОРЛО пропали танки, в ОРДО появились траншеи16:02
- Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту15:44
Жебривский пояснил ситуацию с Гладосово и Травневым
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
"Я на этой неделе был в освобожденных Травневом и Гладосово. Если в Травневом большинство оформили украинские пенсии, то достаточно много людей в Гладосово не оформили… Они получали только так называемые российские выплаты, - рассказал глава ОГА в в эфире "112 Украина", усточнив, что поселок юридически входит в состав горсовета Горловки, которая оккупирована боевиками "ДНР". - Сейчас мы подготовили законопроект, я думаю что на следующей неделе проголосуют, чтобы Гладосово вошло в состав Бахмутского района. Тогда люди, которые проживают в Гладосово получат не только текущую пенсию, но и всю задолженность, которую не получили за все это время. Однозначно в Пенсионном фонде по этому поводу зарезервирован ресурс".
Напомним, что Травневое и Гладосово, которые ранее находились в "серой" зоне, недавно были взяты ВСУ под свой контроль. Это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге. Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Более того – пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Теги: Донбасс, губернатор, ДНР, Жебривский, ОРДО
- Жебрівський: "Сьогодні рашистські "мавпи з гранатами" знову поставили під загрозу життя наших громадян"
- Донецкий губернатор: о жесткой блокаде и "шизофренике с наполеоновскими планами"
- Губернатор Донетчины назвал главаря ДНР попугаем
- Жебривский: о военной операции, рашистах и запудренных мозгах
- Жебривский ответил, зачем нужно отстраивать Донетчину во время войны, и почему нельзя сейчас проводить выборы в ДНР-ЛНР
- На Донбассе к Пасхе проверяют кладбища и прогнозируют атаки
- Хуг шокировал данными с Донбасса17:45
- Жебривский пояснил ситуацию с Гладосово и Травневым17:27
- В ОРДО признали крах углепрома17:16
- В ОРДО рассказали о переселенцах17:04
- Во время обстрела Авдеевки в попавшем под удар доме находились пожилые супруги16:50
- Американец Алекс воюет на Донбассе против российских оккупантов16:35
- Появились новые "минные данные" из зоны АТО от СММ ОБСЕ16:29
- Сквозь блокпост в Покровске пытались провезти гранаты16:14
- В ОРЛО пропали танки, в ОРДО появились траншеи16:02
- Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту15:44
- Хуг шокировал данными с Донбасса17:45
- Жебривский пояснил ситуацию с Гладосово и Травневым17:27
- В ОРДО признали крах углепрома17:16
- В ОРДО рассказали о переселенцах17:04
- Во время обстрела Авдеевки в попавшем под удар доме находились пожилые супруги16:50
- Американец Алекс воюет на Донбассе против российских оккупантов16:35
- Появились новые "минные данные" из зоны АТО от СММ ОБСЕ16:29
- Сквозь блокпост в Покровске пытались провезти гранаты16:14
- В ОРЛО пропали танки, в ОРДО появились траншеи16:02
- Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту15:44
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Горловку заполонили "странные военные"
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова