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Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"
Губернатор Донетчины Павел Жебривский уверен, что законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (т.н. закон о реинтеграции Донбасса) имеет ряд важных приоритетов.
"Этот закон - не заигрывание, этот закон в перспективу, это закон, который будет работать в перспективе и это очень важн", - сказал Жебривский в эфире "112 Украина".
- Там есть несколько серьезных посылов. Россия признается агрессором. Это основополагающая вещь. Почему? Потому что мы всё равно придем к миротворцам, но если Россия будет признана страной-агрессором, миротворцы-россияне не смогут участвовать в миротворческой миссии. Это крайне важно. Это не просто закон ради закона. Второй вопрос - превращение АТО в военную операцию, это также важно, в первую очередь для военных. Третий посыл - это то что изменили в законе о деоккупации, то, что Россия признается агрессором с момента аннексии Крыма".
Напомним, в октябре депутаты 233 голосами поддержали в первом чтении так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса.
С тех пор документ готовили в комитете ко второму чтению, причем поправки рассматривали блоками. Известно, что в ходе доработки название законопроекта не изменили, зато добавили упоминание о Крыме и Севастополе в контексте оккупированных территорий, а также назвали дату начала агрессии РФ против Украины: 20 февраля 2014 года (начало оккупации Крыма).
Профильный комитет 17 ноября рекомендовал Раде принять документ в целом как закон. Спикер парламента Андрей Парубий анонсировал, что парламент рассмотрит законопроект 5 декабря.
Теги: Донбасс, закон, Жебривский, реинтеграция, реинтеграция Донбасса
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