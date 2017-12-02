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Архив - Донецкая область

Зона АТО: боевики активничают во тьме

02.12.2017 07:36
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Зона АТО: боевики активничают во тьме

По данным пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ на Донбассе, в том числе с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.

Так, 1 декабря, по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения, отмечает штаб.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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