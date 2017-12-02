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Зона АТО: боевики активничают во тьме
02.12.2017 07:36
По данным пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ на Донбассе, в том числе с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.
Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.
Так, 1 декабря, по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения, отмечает штаб.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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