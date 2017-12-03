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Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции
Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки российско-оккупационные силы 12 раз нарушали режим тишины на Донецком направлении. Огонь незаконные вооруженные формирования каждый раз открывали плотный и прицельный, особого напряжения ситуация была в Приазовье.
"В частности, сначала утром, а потом в течение всего вечера вблизи Водяного и Широкино противник вел интенсивные обстрелы по применению артиллерии 122-мм и минометов. Также, минометные боеприпасы 120-го калибра взрывались на позициях, которые удерживают Вооруженные Силы Украины неподалеку от Талаковки. Кроме того, практически весь спектр пехотного вооружения боевики использовали по нашим укреплением на подступах к Павлополь и Гнутово", - сообщил спикер.
Противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и пулеметы противник применил у Опытного и Авдеевки. Утром неподалеку от Водяного, а поздним вечером - под Гнутово враг открывал огонь из вооружения БМП, а на подступах к Широкино - с зенитной установки.
"Несмотря на бешеную огневую активность противника, украинские военнослужащие здесь только шесть раз организовывали ответ на наиболее опасные провокации противника. Нашим аргументом, чтобы унять оккупанта, становилось исключительно не запрещенное "Минском" штатное вооружение", - подчеркнул Мотузяник.
Отдельно он остановился на тревожной тенденции последних дней.
"Хорошо зная, что военные преступления пророссийских сил четко и качественно документируют как украинские военные, так и международные наблюдатели, враг продолжает позорную практику обстрелов прифронтовых населенных пунктов, - заявил Мотузяник. - Так, за минувшие сутки, боевики подло открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по жилым кварталам Водяного, Авдеевки и Верхнеторецкого. К сожалению, в результате этих преступных обстрелов получила ранения 31-летняя жительница Верхнеторецкого".
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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