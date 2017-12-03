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Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию
03.12.2017 16:11
Сегодня, 3 декабря, Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел.
По данным КП "Вода Донбасса", в 15:45 (по Киеву) два боеприпаса попали на территорию станции. Один - возле проходной, второй – возле гаража.
"Осколками повреждены OSB-плиты, которые установлены на окна вместо стекол. В настоящее время сотрудники ДФС находятся в бомбоубежище", - сообщает КП "Вода Донбасса".
Теги: Донбасс, обстрел, Донецкая фильтровальная станция
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