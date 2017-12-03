Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию

03.12.2017 16:11

Сегодня, 3 декабря, Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел.



По данным КП "Вода Донбасса", в 15:45 (по Киеву) два боеприпаса попали на территорию станции. Один - возле проходной, второй – возле гаража.



"Осколками повреждены OSB-плиты, которые установлены на окна вместо стекол. В настоящее время сотрудники ДФС находятся в бомбоубежище", - сообщает КП "Вода Донбасса".