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Архив - Донецкая область

Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию

03.12.2017 16:11
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Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию

Сегодня, 3 декабря, Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел.

По данным КП "Вода Донбасса", в 15:45 (по Киеву) два боеприпаса попали на территорию станции. Один - возле проходной, второй – возле гаража.

"Осколками повреждены OSB-плиты, которые установлены на окна вместо стекол. В настоящее время сотрудники ДФС находятся в бомбоубежище", - сообщает КП "Вода Донбасса".



Теги: Донбасс, обстрел, Донецкая фильтровальная станция
 
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