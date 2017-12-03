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На автовокзале в Мариуполе задержали человека с оружием
При осмотре вещей у мужчины на мариупольском автовокзале был обнаружен штык-нож, который относится к холодному оружию.
При прибытию автобусов на автовокзал Мариуполя правоохранители большое внимание уделяют багажу. Досмотр вещей пассажиров - мера, необходимая для обеспечения безопасности мирных жителей города.
Так на автовокзале полицейские обратили внимание на мужчину, который выходя из автобуса, прибывшего из поселка Никольское, увидев полицейских, значительно ускорил шаг. Его решили досмотреть…
Выяснилось, что 24-летний житель Володарского района прибыл в Мариуполь по работе. Во время досмотра вещей полицейские обнаружили штык-нож, при этом разрешения на ношение и хранение холодного оружия у мужчины не было. Предмет изъят и направлен на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения" Наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, нож, автовокзал
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