На Донетчине девочек сбили на пешеходном переходе

03.12.2017 11:27

В Покровске (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донецкой области) двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП.



Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 16.30 по ул. Уютная в районе ТРЦ "МакДак". Две девочки12 и 14 лет, переходили дорогу на пешеходном переходе в момент наезда иномарки "MazdaCX-7" под управлением 29-летнего местного жителя. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.



По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжается досудебное расследование.