На одном из КПВВ у линии разграничения пытались дать взятку

03.12.2017 08:27

За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" пограничники Краматорского отряда зафиксировали один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения.



Как передает Госпогранслужба Украины, взятку предлагала гражданка Украины - за содействие в пересечении линии разграничения.



Факт дачи взятки задокументирован. Правонарушительницу передали в Национальную полицию.