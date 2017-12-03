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На одном из КПВВ у линии разграничения пытались дать взятку
03.12.2017 08:27
За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" пограничники Краматорского отряда зафиксировали один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения.
Как передает Госпогранслужба Украины, взятку предлагала гражданка Украины - за содействие в пересечении линии разграничения.
Факт дачи взятки задокументирован. Правонарушительницу передали в Национальную полицию.
Теги: Донбасс, взятка, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
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