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Архив - Донецкая область

Официально: где и при каких обстоятельствах силы АТО понесли потери

03.12.2017 12:57
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Официально: где и при каких обстоятельствах силы АТО понесли потери

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки один украинский военный получил ранения еще двое были травмированы.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения в районе поселка Золотое. Еще двое получили боевые травмы на подступах к Опытному и Луганскому. Раненых и травмированных доставили в медицинские учреждения", – отметил Мотузяник сегодня во время традиционного брифинга.

Всего вчера зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ
 
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