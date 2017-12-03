Презентованную во Львове карту с "ДНР" и "ЛНР" сделал евродепутат?

03.12.2017 13:28

Соорганизатор форума по безопасности, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид уеряет, что карту, на который изображены террористические образования "ЛНР" и "ДНР разработал евродепутат. Об этом сообщает "5 канал".



При этом Сыроидн не назвала фамилию составителя карты. Но подчеркнула, что та предназначалась исключительно для демонстрации присутствия российских войск на украинских территориях.



"Он ее сам сделал, чтобы показать присутствие российских войск. Исключительно ради этих потребностей. Я не думаю, что у кого-то возникают сомнения в этой карты, где проходит граница России", – сказала вице-спикер.



Напомним, что во Львове 30 ноября на форуме по безопасности показали англоязычную карту, на которой были изображены т.н. "Донецкая и Луганская народные республики". В связи с этим глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, присутствующий на мероприятии, подал заявление в СБУ и назвал использование карты провокацией в гибридной войне. Служба безопасности Украины уже открыла по этому поводу уголовное производство.