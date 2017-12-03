- Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд21:50
- Центры "на колесах" от МВД посетят в декабре шесть населенных пунктов Донетчины21:29
- Жебрівський мріє відкрити в Краматорську найкращий військовий ліцей в Україні21:12
- В Бахмуте переселенцев лишили газа: видеорепортаж20:27
- Губернатор Донеччини: Ми не влаштовуємо облав, як в інших областях20:11
- Властей Донетчины атаковали?19:57
- Прогноз: Донбассу стоит ждать жестких боев19:48
- В Маріуполі лунали трембіта та Дзідзьо19:37
- В домах Авдеевки – беда с электропроводкой19:23
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли19:08
Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд
В честь 54-летия Авдеевского коксохизавода в прифронтовом городе состоялся аматорский кинофестиваль "МЫ".
Как сообщает avdeevka.city, концертный зал Дворца культуры техники и спорта АКХЗ, где прошло действо, поражал ультрасовременными декорациями и освещением, а киловатты звука заряжали гостей энергией и драйвом.
"Всё было по-настоящему: красная дорожка, огни софитов, вспышки фотокамер, приятная музыка, искрящееся шампанское, интервью с ведущей светских новостей, дамы в вечерних платьях и их кавалеры в строгих костюмах", - отмечает авдеевский сайт.
Были многочисленные поздравления, теплые слова, вручения наград.
И, конечно, сам фест, ведущим которого выступил гендиректор Муса Магомедов. Знакомство с участниками действа (силами креативных сотрудников АКХЗ были отсняты короткометражные ленты, которые и состязались) проходило под знаменитые музыкальные хиты разных лет.
"Невероятно трогательным, интересным, местами грустным, по-доброму смешным оказался сам показ киноработ. Талантливые коксохимики в своих лентах подняли темы дружбы, любви, жизненного выбора, семейных ценностей, - пишет avdeevka.city. - По единогласному решению жюри победителем стала картина "Контраст". В качестве приза вся творческая команда этого кинопроекта получила путевки в турне по Европе".
Теги: Донбасс, кино, Авдеевка, фестиваль, АКХЗ
- Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд21:50
- Центры "на колесах" от МВД посетят в декабре шесть населенных пунктов Донетчины21:29
- Жебрівський мріє відкрити в Краматорську найкращий військовий ліцей в Україні21:12
- В ОРЛО из-под завала извлекли горняка20:35
- В Бахмуте переселенцев лишили газа: видеорепортаж20:27
- Губернатор Донеччини: Ми не влаштовуємо облав, як в інших областях20:11
- Властей Донетчины атаковали?19:57
- Прогноз: Донбассу стоит ждать жестких боев19:48
- В Маріуполі лунали трембіта та Дзідзьо19:37
- В домах Авдеевки – беда с электропроводкой19:23
- Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд21:50
- Центры "на колесах" от МВД посетят в декабре шесть населенных пунктов Донетчины21:29
- Жебрівський мріє відкрити в Краматорську найкращий військовий ліцей в Україні21:12
- В ОРЛО из-под завала извлекли горняка20:35
- В Бахмуте переселенцев лишили газа: видеорепортаж20:27
- Губернатор Донеччини: Ми не влаштовуємо облав, як в інших областях20:11
- Властей Донетчины атаковали?19:57
- Прогноз: Донбассу стоит ждать жестких боев19:48
- В Маріуполі лунали трембіта та Дзідзьо19:37
- В домах Авдеевки – беда с электропроводкой19:23
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Горловку заполонили "странные военные"
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы