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Архив - Донецкая область

Прогноз: Донбассу стоит ждать жестких боев

03.12.2017 19:48
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Прогноз: Донбассу стоит ждать жестких боев

Российская Федерация может обострить ситуацию на Донбассе в ответ на продвижение украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

По его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в сохранении статус-кво, баланса, замораживании ситуации на Донбассе. И предполагать, что в Кремле будут смотреть безразлично на выдавливание оккупантов, вряд ли правильно.

"Поэтому стоит ждать жестких боевых действий, стоит ждать ответов, потому что для них принципиально важно сохранение той ситуации, которая сложилась на сегодня. Любая динамика, которая меняет нынешнюю ситуацию - они будут ей противодействовать. И это очевидно", - подытожил Боровой.

Напомним, что в последнее время силы АТО улучшии свое тактическое положение на ряде позиций: у Верхнеторецкого, Травневого и Гладосово.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, агрессия, АТО
 
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