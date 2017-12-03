Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения

03.12.2017 08:38

Как передает Госпогранслужба Украины, вчера в КПВВ, расположенных у линии разграничения на Донбассе, было оформлено 29,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.



Штурмовали линию разграничения 2 декабря следущим образом:



КПВВ "Майорское" - 6315 человек и 820 транспортных средств;



КПВВ "Марьинка" - 6915 человек и 1395 транспортных средств;



КПВВ "Новотроицкое" - 5730 человек и 1180 транспортных средств;



КПВВ "Гнутово" - 2925 человек и 805 транспортных средств;



КПВВ "Станица Луганская" (действует как пешеходный, т.к. до сих пор не могут починить мост) - 7475 человек.