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Архив - Донецкая область

Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения

03.12.2017 08:38
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Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения

Как передает Госпогранслужба Украины, вчера в КПВВ, расположенных у линии разграничения на Донбассе, было оформлено 29,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

Штурмовали линию разграничения 2 декабря следущим образом:

КПВВ "Майорское" - 6315 человек и 820 транспортных средств;

КПВВ "Марьинка" - 6915 человек и 1395 транспортных средств;

КПВВ "Новотроицкое" - 5730 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ "Гнутово" - 2925 человек и 805 транспортных средств;

КПВВ "Станица Луганская" (действует как пешеходный, т.к. до сих пор не могут починить мост) - 7475 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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