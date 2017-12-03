Ситуация в зоне АТО осложнилась

03.12.2017 07:10

По данным пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска 2 декабря возобновили обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии. Особенно активно противник нарушал перемирие в темное время суток.



Всего вчера зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. При этом, вдоль всей линии соприкосновения, захватчики выпустили по опорникам сил АТО не менее 200 снарядов и мин.



В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, еще двое - получили боевые травмы.



Под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком.