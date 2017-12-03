Последние новости раздела
- Ситуация в зоне АТО осложнилась07:10
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
Ситуация в зоне АТО осложнилась
03.12.2017 07:10
По данным пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска 2 декабря возобновили обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии. Особенно активно противник нарушал перемирие в темное время суток.
Всего вчера зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. При этом, вдоль всей линии соприкосновения, захватчики выпустили по опорникам сил АТО не менее 200 снарядов и мин.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, еще двое - получили боевые травмы.
Под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
Читайте также:
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО
- Три отличные новости из зоны АТО
- Боевики 29 раз обстреляли защитников Мариуполя
- Полицейские сообщили о последствиях обстрела Авдеевки
- Боевики начали обстрелы двух сел в Донецкой обл., которые ВСУ недавно вернули под контроль Украины
- Бойня в зоне АТО: стали известные украинские потери
- В ОРДО медики не хотят лечить боевиков07:29
- Ситуация в зоне АТО осложнилась07:10
- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Ситуация в зоне АТО осложнилась07:10
- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Горловку заполонили "странные военные"
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Что ждет украинцев с 1 декабря: новый безвиз, больше денег и «приказные» алименты
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения