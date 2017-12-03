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Ситуация в зоне АТО осложнилась

03.12.2017 07:10
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Ситуация в зоне АТО осложнилась

По данным пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска 2 декабря возобновили обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии. Особенно активно противник нарушал перемирие в темное время суток.

Всего вчера зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. При этом, вдоль всей линии соприкосновения, захватчики выпустили по опорникам сил АТО не менее 200 снарядов и мин.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, еще двое - получили боевые травмы.

Под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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