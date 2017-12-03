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Архив - Донецкая область

Смертельный пожар в Мариуполе: спасатели сообщили подробности

03.12.2017 15:19
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Смертельный пожар в Мариуполе: спасатели сообщили подробности

Представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области рассказали о пожаре, который стал сегодня причиной гибели двух человек в Мариуполе.

По данным огнеборцев, 3 декабря, в 07:31, на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. 9-й Авиадивизии в г. Мариуполь. По указанному адресу немедленно были направлены дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горение происходит в одноэтажном здании пункта приема вторичного сырья. Там наблюдалось плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух человек , без признаков жизни.

Пожар, с которым боролись 13 человек личного состави и 3 единицы техники, был локализован в 07:51 и ликвидирован в 08 22.

Причина возгорания и анкетные данные погибших устанавливаются соответствующими специалистами, отмечают спасатели.

Напомним, что по данным полиции, погибшие - местные жители 1965 и 1982 рождения.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, спасатели, смерть
 
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