Смертельный пожар в Мариуполе: спасатели сообщили подробности

03.12.2017 15:19

Представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области рассказали о пожаре, который стал сегодня причиной гибели двух человек в Мариуполе.



По данным огнеборцев, 3 декабря, в 07:31, на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. 9-й Авиадивизии в г. Мариуполь. По указанному адресу немедленно были направлены дежурные отделения 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.



Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горение происходит в одноэтажном здании пункта приема вторичного сырья. Там наблюдалось плотное задымление. Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух человек , без признаков жизни.



Пожар, с которым боролись 13 человек личного состави и 3 единицы техники, был локализован в 07:51 и ликвидирован в 08 22.



Причина возгорания и анкетные данные погибших устанавливаются соответствующими специалистами, отмечают спасатели.



Напомним, что по данным полиции, погибшие - местные жители 1965 и 1982 рождения.