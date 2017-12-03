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Архив - Донецкая область

Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв

03.12.2017 17:22
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Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв

Пользователи соцсетей уверяют, что в районе временно оккупированного Донецка с пятницы слышны сильные выстрелы и взрывы.

Местные жители сообщают как об исходящих выстрелах, та и о прилетах. Но отмечают, что в сам город не летит – гремит где-то на окраинах, в районе ДАПа и Спартака. Именно там, как известно, оборудованы позиции т.н. 1 Армейского корпуса пророссийской группировки "ДНР", фактически подчиненного российской армии.

Также сегодня около четырех часов пополудни (по Киеву) многие пользователи соцсетей сообщили о сильном взрыве, от которого задрожали окна и в Донецке, и в Макеевке. Но что это было – никто не знает.

На сайтах, подконтрольных пророссийской группировке "ДНР", пока появилось лишь сообщение об обстреле Донецкой фильтровальной станции - со ссылкой на данные КП "Вода Донбасса".



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР, соцсети
 
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