Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов

03.12.2017 18:14

Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям ВСУ, в том числе и с запрещенного минского договоренностями вооружения.



С полуночи противник уже 19 раз нарушил режим прекращения огня. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ, сообщает пресс-центр штаба АТО.



На Луганском направлении оккупанты сегодня стреляли из 82-мм миномета по опорным пунктам сил АТО у Золотого, из гранатометов различных типов - на подступах к Крымскому, Новоалександровке, Троицкому, Зайцево и Новгородскому. В в районе Новолуганского, Малинового и Луганского велся огонь из стрелкового оружия.



На Донецком направлении эпицентром противостояния осталось Приазовье. Здесь противник вел огонь из минометов, гранатометов и пехотного вооружения на подступах к Широкино, Водяному, Талаковке и Павлополю. Несколько раз из минометов и гранатометов различных модификаций боевики обстреливали позиции ВСУ в пригороде Авдеевки. В районе Новотроицкого зафиксирован огонь вражеского снайпера.